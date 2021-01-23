Первый тренер Хабиба в США рассказал, как боец отрабатывал «треугольник»

Мурат Кештов, первый американский тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова рассказал, как боец отрабатывал «треугольник» , передает Sport24.



«Он сам был очень любопытным. Помню, когда отработали этот прием, Хабиб писал мне: «Посмотри, Джо Лоузон сделал этот прием так, как мы отработали!», — сказал Кештов.

Также Кештов добавил, что Хабиб умел делать треугольник, но он вложил свой вклад.

Ранее появилось видео, на котором Дана Уайт уговаривает Хабиба возобновить карьеру .