Большунов объяснил падение в скиатлоне фразой «это норвежская тактика»

Российский лыжник Александр Большунов высказался о падении перед выездом на стадион на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Спортсмен шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от лидера, норвежца Эмиля Иверсена, на 20,9 секунды.

«Это норвежская тактика. Кто виноват в падении? Это норвежская тактика», — заявил Большунов в эфире норвежского телеканала NRK.

По итогам гонки весь пьедестал заняли норвежские спортсмены. Победу одержал Иверсен, вторым финишировал Сьюр Рёте, а третье место занял Пол Голберг.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о переходе Большунова в биатлон.