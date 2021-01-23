«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» в Кубке Англии из-за автогола Габриэля

«Саутгемптон» переиграл лондонский «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в свои ворота забил защитник гостей Габриэль на 24-й минуте.

В 1/8 финала Кубка Англии «Саутгемптон» встретится с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» взял в аренду вратаря «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтью Райана.

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Арсенал» (Лондон) — 1:0

Голы: 1:0 — Габриэль, 24 (автогол).