Большунов после падения пообещал вернуть долг норвежцам на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов высказался о падении перед выездом на стадион в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Спортсмен шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от лидера, норвежца Эмиля Иверсена, на 20,9 секунды.

«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали — без шансов. Это не специально, но они могут всё это продумать заранее. Но сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира.