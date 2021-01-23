ЦСКА проиграл «Йокериту» в матче КХЛ

Хельсинкский «Йокерит» переиграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джордан Шрёдер, Маркус Хянникяйнен и Марко Анттила. У хозяев шайбу забросил Иван Телегин.

ЦСКА прервал трехматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва, Россия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

0:1 — Шредер (О'Нилл, Хянникяйнен) — 24:50 (5x4)

1:1 — Телегин (Андронов, Соркин) — 33:55

1:2 — Хянникяйнен (О'Нилл, Грант) — 47:43 (5x4)

1:3 — Анттила (Леписте, Лев) — 50:43