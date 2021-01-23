Клебо высказался о падении Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о падении россиянина Александра Большунова в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Сегодня мы показали, что можем победить Большунова. Он был на голову выше всех без норвежцев, приятно, что мы поставили его на место. Думаю, Иверсен смог бы победить Большунова на финише.

Александру было бы тяжело на финишной прямой. При выходе на нее ты развиваешь большую скорость, а это подходит Эмилю. Он победил бы вне зависимости от того, выходил бы он на финишную прямую первым или вторым», — приводит слова Клебо Aftenposten.

Ранее норвежский лыжник обвинил Большунова в создании опасности.