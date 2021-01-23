Россия поднялась на четвертое место в Кубке наций

Мужская сборная России по биатлону поднялась на четвертое место в общем зачете Кубка наций.

Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне проиграли 50,8 секунды французам, пришедшим к финишу первыми, заняла третье место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Лидирует команда Норвегии (5526), второе место занимают французы (4953), третью строчку занимают немцы (4748).

Ранее Логинов высказался о бронзе национальной команды на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Биатлон. Кубок наций. После 14 гонок

Мужчины

1. Норвегия – 5526.

2. Франция – 4953.

3. Германия – 4748.

4. Россия – 4560.