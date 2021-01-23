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Фигурист Алексей Ягудин выступает в ледовом мюзикле &laquo;Кармен&raquo;, 2015 год Фигурист Алексей Ягудин выступает в ледовом мюзикле &laquo;Кармен&raquo;, 2015 год

Ягудин будет ведущим командного турнира в Москве

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что будет комментатором и ведущим командного турнира фигуристов в Москве.

«Рад, что мне выпала честь комментировать и быть ведущим командного турнира лучших фигуристов России», — написал Ягудин в Instagram.

В соревнованиях примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева.

Ранее Ягудин заявил, что выступит на командном турнире в Москве.

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