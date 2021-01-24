«Монреаль» Романова оказался сильнее «Ванкувера» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки, Кори Перри, Брендан Галлахер, Джонатан Друэн и Джоэл Эдмондсон, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Элиас Петтерссон и Нильс Хегландер.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».