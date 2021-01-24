«Филадельфия» Проворова разгромно уступила «Бостону» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» разгромно уступила «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит и Чарли Койл, а Брэд Маршанд и Патрис Бержерон записали на свой лицевой счет по дублю.

У проигравшей команды единственный гол оформил Кевин Хейс.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».