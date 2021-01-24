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Игрок &laquo;Краснодара&raquo; Ари Игрок &laquo;Краснодара&raquo; Ари

Нападающий «Краснодара» Ари съел «золотой стейк»

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Нападающий «Краснодара» Ари отведал «золотой стейк» в ресторане знаменитого повара Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

«Лучшее мясо. Нусрет — король», написал россиянин.

Отметим, что стоимость данного блюда, покрытого 24-каратным сусальным золотом, безопасным для употребления в пищу, составляет €1,2 тыс.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в матче против «Марселя».

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