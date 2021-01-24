Драчев назвал мужскую эстафету в Антхольце экстремальной

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об итогах мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, гонка выдалась экстремальной, так как по ее итогам все решил последний патрон.

Специалист отметил, что если учитывать штрафной круг, то выступление национальной команды можно считать успешным.

«Конечно, хотелось бы видеть наших парней выше, да и шансы на это были. Но и бронзовых медалей у нас не было давно», — сказал Драчев.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал итоги мужской эстафеты в Антхольце.