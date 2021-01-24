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Вильмар Барриос (справа) против Джеффа Рене-Аделаида Вильмар Барриос (справа) против Джеффа Рене-Аделаида

Хавбек «Зенита» Барриос: самое важное — побеждать «Спартак»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о наиболее принципиальном противостоянии в российском футболе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в каждым годом пребывания в Санкт-Петербурге он все больше и больше узнает о важности борьбы с московским «Спартаком».

«Я только впоследствии понял, насколько это серьезное противостояние. В том числе читая и расспрашивая о нем.

До сих пор узнаю об этой дуэли что-то новое и могу сказать: самое важное – это всегда побеждать «Спартак», — сказал Барриос.

Ранее сообщалось, что глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ходе переговоров с футболистом «Аякса» Квинси Промесом.

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