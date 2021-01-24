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Евгения Медведева Евгения Медведева

Фигуристка Медведева назвала пять интересных фактов о себе

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева назвала пять интересных фактов о себе. Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке Олимпийского канала в Twitter.

Спортсменка рассказала о том, что любит целовать своего щенка в живот, начинает свой день с проверки ленты в социальных сетях, много раз пересматривает сериал «Шерлок», делает с мамой картины из страз.

Также Медведева поделилась любовью к зеленым оливкам.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что будет комментатором и ведущим командного турнира фигуристов в Москве.

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