Фигуристка Медведева назвала пять интересных фактов о себе

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева назвала пять интересных фактов о себе. Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке Олимпийского канала в Twitter.

Спортсменка рассказала о том, что любит целовать своего щенка в живот, начинает свой день с проверки ленты в социальных сетях, много раз пересматривает сериал «Шерлок», делает с мамой картины из страз.

Также Медведева поделилась любовью к зеленым оливкам.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что будет комментатором и ведущим командного турнира фигуристов в Москве.