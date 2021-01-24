Овчинников рассказал о расхождениях во взглядах с Гончаренко

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о расхождениях во взглядах с наставником клуба Виктором Гончаренко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, белорусский специалист в последнее время стал чаще вдохновляться работой главного тренера «Аталанты» Джанпьеро Гасперини.

«Можно ведь восхищаться и Клоппом, и Моуринью, и Гвардиолой, и другими специалистами. Вот здесь у нас пошли разногласия. Но это никак не мешало работать», — сказал Овчинников.

Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста «Ниццы» Данило Барбозы Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.