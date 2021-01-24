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Хоккеист &laquo;Коламбуса&raquo; Кэм Аткинсон Хоккеист &laquo;Коламбуса&raquo; Кэм Аткинсон

Голы Григоренко и Гаврикова обеспечили «Коламбусу» победу над «Тампой»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Фолиньо, Михаил Григоренко, Владислав Гавриков, Зак Веренски и Эрик Робинсон, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Виктор Хедман и Ондржей Палат.

Ранее сообщалось, что хельсинкский «Йокерит» переиграл московский ЦСКА.

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