«Реал» в отсутствии Зидана разгромил «Алавес» в игре Ла Лиги

В очередном матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» оказался сильнее «Алавеса».
Встреча прошла в Виктории-Гастейс на стадионе «Мендисорротца» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Каземиро, Эден Азар и Карим Бензема, оформивший дубль на свой лицевой счет.
У проигравшей команды отличился Хоселу.
После этого успеха действующие чемпионы страны набрали 40 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что две голевые передачи Александра Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель».