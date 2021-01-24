«Реал» в отсутствии Зидана разгромил «Алавес» в игре Ла Лиги

В очередном матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» оказался сильнее «Алавеса».

Встреча прошла в Виктории-Гастейс на стадионе «Мендисорротца» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Каземиро, Эден Азар и Карим Бензема, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличился Хоселу.

После этого успеха действующие чемпионы страны набрали 40 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Александра Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель».