ЦСКА подписал контракт с 18-летним защитником «Авангарда»

| Карен Саркисян

Московский ЦСКА подписал контракт с 18-летним защитником курского «Авангарда» Алексеем Сухаревым. Об этом сообщает официальная страница «Авангарда» во «Вконтакте».

Сообщается, что стоимость перехода составила €12 тыс.

Отметим, что в нынешнем сезоне Сухарев сыграл за курский клуб 13 матчей и забил один мяч.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.