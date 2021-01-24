18-летний защитник «Авангарда» прокомментировал свой переход в ЦСКА

| Карен Саркисян

Московский ЦСКА подписал контракт с 18-летним защитником курского «Авангарда» Алексеем Сухаревым.

Сообщается, что стоимость перехода составила €12 тыс.

Отметим, что в нынешнем сезоне защитник сыграл за курский клуб 13 матчей и забил один мяч.

Сухарев прокомментировал свой переход в московский клуб на официальной странице «Авангарда» во «Вконтакте».

«Я в клубе с самого детства. Очень благодарен «Авангарду» за то, что воспитали меня как футболиста и человека.

Я, конечно же, буду следить за родным клубом. Надеюсь, курский футбол будет процветать», — сказал он.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.