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Конор Макгрегор и Дастин Порье в главном поединке на UFC 257. Конор Макгрегор и Дастин Порье в главном поединке на UFC 257.

Порье назвал себя и Макгрегора лучшими в легком весе UFC

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире UFC 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.

После поединка американский боец прокомментировал победу над Макгрегором.

«Ничего, кроме уважения Конору. Я провел отличный бой. Главной задачей было не драться, а доносить свои удары. Я знал, что тайминг Конора лучший в этой игре, но я справился. Если Хабиб не вернется, то я и Макгрегор лучшие в легком весе», — цитирует Порье «Чемпионат.com».

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.

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