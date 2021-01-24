Макгрегор продолжит карьеру после нокаута от Порье на турнире UFC 257

| Карен Саркисян

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка ирландский боец прокомментировал поражение от Порье.

«Долгое время я не был активен. Больше года. Большой проблемой стали лоукики. Вы увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе», — цитирует Макгрегора «Чемпионат.com».

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.