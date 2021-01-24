Президент UFC анонсировал титульный бой между Порье и Чендлером в случае ухода Хабиба

| Карен Саркисян

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка президент UFC Дана Уайт анонсировал титульный поединок между Порье и американским бойцом MMA Майклом Чендлером.

«Если Хабиб уйдет, Порье и Чендлер подерутся за титул», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257», — цитирует Уайта «Чемпионат.com».

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.