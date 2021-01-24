Президент UFC высказался о возможном возвращении Хабиба в MMA

| Карен Саркисян

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка президент UFC Дана Уайт высказался о возможном возвращении российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

«Он не собирается удерживать весь дивизион. Он уже завершил карьеру, мы просто пытались вернуть его на один бой», — цитирует Уайта «Чемпионат.com».

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.