Макгрегор рассказал о плохом самочувствии в конце боя с Порье на UFC 257

| Карен Саркисян

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка ирландский боец прокомментировал поражение от Порье.

«Я парировал его лоукики, но драться было тяжело. Нога не слушалась и ничего сделать было нельзя.

Я не ищу для себя оправданий. Дастин дрался очень хорошо. Я проанализирую все, посмотрю бой. Но к его концу я плохо себя чувствовал, нога болела», — цитирует Макгрегора «Чемпионат.com».

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.