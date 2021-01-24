Чендлер заявил о готовности побить Хабиба

| Карен Саркисян

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Майкл Чендлер победил новозеландского бойца MMA Дэна Хукера в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом в первом раунде.

После поединка американский боец прокомментировал свою победу над Хукером и заявил о готовности побить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Я могу побить Хабиба. Ты можешь уйти, ты всего добился. Но, если хочешь вернуться, я здесь», — цитирует Чендлера официальная страница UFC в Twitter.

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.