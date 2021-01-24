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Конор Макгрегор и Дастин Порье в главном поединке на UFC 257. Конор Макгрегор и Дастин Порье в главном поединке на UFC 257.

Президент UFC прокомментировал возможное завершение карьеры Макгрегора

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.

После поединка президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможное завершение карьеры Макгрегора.

«Реакции может быть две: либо человек становится голодным, либо уходит. Мне это напоминает фильм «Рокки». Когда у него появились миллионы, он перестал стремиться к чему-то. Когда ты молодой, ты пашешь, чтобы заработать на дом, машину и прочие блага. Я не знаю, в какую сторону повернет Конор», — цитирует Уайта «Чемпионат.com».

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.

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