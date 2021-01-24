Бывший нападающий ЦСКА Муса может продолжить карьеру в АПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах нападающего заинтересован «Вест Бромвич Альбион».
Сообщается, что 27 января Муса пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «Вест Бромвичем».
Напомним, что Ахмед Муса является трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка в составе ЦСКА.
Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.