Порье заявил о желании реванша с Макгрегром

| Карен Саркисян

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка американский боец прокомментировал победу над Макгрегором.

«Мне интересен реванш с Конором.

Уверен, есть и другие варианты, но прямо сейчас… Не знаю. У нас с Конором 1-1. Нужно вернуться домой, а там посмотрим», — цитирует Порье «Чемпионат.com».

Ранее президент UFC анонсировал титульный бой между Порье и Чендлером.