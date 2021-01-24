Сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира

| Карен Саркисян

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

В составе сборной Норвегии выступали Тириль Уднес Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссехолм и Хейди Венг.

Норвежские лыжницы преодолели дистанцию за 49 минут и 34 секунды.

Сборная России заняла четвертое место в гонке, уступив сборной Норвегии на 1 минуту 30 секунд.

Лыжные гонки. Лахти (Финляндия). Эстафета. Женщины:

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссехолм и Хейди Венг) — 49:34,4

2. Швеция (Шарлотта Калла, Эмма Рибом, Ловиса Модиг, Эбба Андерсон) — +42,9

3. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) — + 59,5

4. Россия (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина) — + 1.30,7

Ранее сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира.