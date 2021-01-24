Сульшер поделился ожиданиями от матча Кубка Англии «МЮ» — «Ливерпуль»

| Мартин Норикович

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».

По словам тренера, «Ливерпуль» по-прежнему играет хорошо.

«Сказал, что прошлая неделя была лучшим временем для встречи с «Ливерпулем», но это не было проявлением неуважения. Мы в хорошей форме и уверены в себе, поэтому чувствовали, что способны одержать победу в выездной игре. Соперник тоже хочет завоевать трофей. В Английской премьер-лиге (АПЛ) «Ливерпуль» отстает от нас, но по-прежнему участвует в борьбе», — цитирует Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 24 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 20.00 мск.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий ЦСКА Муса может продолжить карьеру в АПЛ.