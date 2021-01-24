Сборная России дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира

| Карен Саркисян

Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Норвежские лыжники преодолели дистанцию за 49 минут и 34 секунды.

Сборная России с Александром Большуновым была дисквалифицирована с мужской эстафеты за неспортивное поведение.

Напомним, что Большунов на финише гонки отмахнулся от финского лыжника Йони Мяки.

Отметим, что несмотря на дисквалификацию сборная России заняла третье место в эстафете, благодаря команде в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

Лыжные гонки. Лахти (Финляндия). Эстафета. Мужчины:

1. Норвегия — 1:07:56,8

2. Финляндия — +40,9

3. Россия — +42,1

Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.