В «Спартаке» отреагировали на интерес к игроку «Црвены Звезды»

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что красно-былые интересуются хавбеком белградской «Црвены Звезды» Велько Николичем, передает «СЭ».

«Сегодня утром писали, что мы интересуемся Николичем, что он есть в каких-то списках. Списков нет, но про них пишут. Межсезонье — дикое время», — сказал Фетисов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.

Ранее наставник итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением об игроке «Спартака» Александре Кокорине.