Российская фигуристка Алина Загитова закрыла свою страницу в Instagram.

Спортсменка выложила в сториз видео, на котором рассказала, что на нее стали подписываться боты, а 24 января прирост подписчиков составил семь тысяч человек.

«Мне сказали, если на тебя много ботов, то Instagram может заблокировать твою страницу, и ты потом никак ее не восстановишь. Поэтому я приняла решение закрыть свой аккаунт. Но это временно», — подытожила Загитова.



Ранее Евгения Медведева сообщила о попытках взломать ее аккаунты в Facebook и Instagram.