«Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе манкунианцев точными ударами отметились Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. За «красных» два мяча забил Мохамед Салах.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Кубок Англии. 1/16 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:2

Голы: 0:1 — Салах, 18; 1:1 — Гринвуд, 26; 2:1 — Рэшфорд, 48; 2:2 — Салах, 58; 3:2 — Фернандеш, 78.



Ранее Фернандеш ответил на критику Юргена Клоппа.