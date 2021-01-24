Трехкратный чемпион мира Пеле высказался о гибели футболистов бразильского «Пальмаса».
Напомним, в авиакатастрофе погибли четыре игрока, президент команды и пилот.
«Сегодня печальное воскресенье для бразильского футбола. Я выражаю свои молитвы семьям тех, кто попал в авиакатастрофу», — написал Пеле в Twitter.
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Пеле высказался о гибели игроков «Пальмаса»
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Трехкратный чемпион мира Пеле высказался о гибели футболистов бразильского «Пальмаса».
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