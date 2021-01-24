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Пеле в футболке ФК &laquo;Космос&raquo; из Нью-Йорка Пеле в футболке ФК &laquo;Космос&raquo; из Нью-Йорка

Пеле высказался о гибели игроков «Пальмаса»

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Трехкратный чемпион мира Пеле высказался о гибели футболистов бразильского «Пальмаса».

Напомним, в авиакатастрофе погибли четыре игрока, президент команды и пилот.

«Сегодня печальное воскресенье для бразильского футбола. Я выражаю свои молитвы семьям тех, кто попал в авиакатастрофу», — написал Пеле в Twitter.

Ранее самолет с футболистами на борту разбился в Бразилии.

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