Пеле высказался о гибели игроков «Пальмаса»

Трехкратный чемпион мира Пеле высказался о гибели футболистов бразильского «Пальмаса».



Напомним, в авиакатастрофе погибли четыре игрока, президент команды и пилот.



«Сегодня печальное воскресенье для бразильского футбола. Я выражаю свои молитвы семьям тех, кто попал в авиакатастрофу», — написал Пеле в Twitter.

Ранее самолет с футболистами на борту разбился в Бразилии.