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Игрок сборной Чехии Ян Коварж (слева) и игрок сборной России Михаил Сергачёв в матче чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии Игрок сборной Чехии Ян Коварж (слева) и игрок сборной России Михаил Сергачёв в матче чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии

Белорусский депутат назвал перенос ЧМ из Минска местью за победу в ВОВ

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Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Виталий Уткин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Минска, передает ctv.by.

Уткин отметил, что часть населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Белоруссии, не поддерживают точку зрения правительства и иначе сейчас смотрят на них.

«Можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана. Сказать, что это месть потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом», — добавил он.

Также Уткин заявил, что один из спонсоров чемпионата мира ремонтировал и производил танки для фашистов, которые воевали против белорусов.

Ранее ИИХФ отказалась рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021.

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