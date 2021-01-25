«Эвертон» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/16 финала Кубка Англии

Ливерпульский «Эвертон» нанес разгромное поражение «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Доминик Калверт-Льюин, Ришарлисон и Йерри Мина.

В 1/8 финала «Эвертон» встретится с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Уикомб».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии.

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

«Эвертон» (Ливерпуль) — «Шеффилд Уэнсдей» (Шеффилд) — 3:0

Голы: 1:0 — Калверт-Льюин, 29; 2:0 — Ришарлисон, 59; 3:0 — Мина, 62.