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Уле-Гуннар Сульшер с Полем Погба Уле-Гуннар Сульшер с Полем Погба

Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер высказался о победе над «Ливерпулем»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о победе над «Ливерпулем» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

«Обыграть чемпиона прошлого сезона — просто фантастика. За последние пару лет мы добились хороших результатов, играя по разным схемам, но сегодня мы выиграли на своих условиях», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

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