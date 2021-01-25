«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Баффало» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в серии буллитов «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал. Победный буллит реализовал Джек Айкел.

У хозяев шайбы забросили Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрем.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили матч из-за нарушения протокола безопасности по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Детройт Ред Уингз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало, США) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Шульц – 06:58

1:1 — Миллер (Ристолайнен, Миттельштадт) – 30:07 (5x4)

2:1 — Оши (Шульц, Бекстрем) – 31:51 (5x4)

2:2 — Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 33:04 (5x4)

2:3 — Стаал (Ристолайнен, Миллер) – 47:24 (5x4)

3:3 — Бекстрем (Врана, Карлсон) – 49:28 (5x4)

3:4 — Айкел – 65:00 (ПБ)