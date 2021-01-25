Гол Карлссона принес «Вегасу» победу над «Аризоной» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Вильям Карлссон.

Для «Вегаса» эта победа стала пятой в последних шести матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в серии буллитов «Баффало Сэйбрз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» (Глендейл, США) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Карлссон (Маршессо, Так) – 59:17