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«Торонто» обыграл «Калгари» в матче НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джейк Маззин, Уэйн Симмондс и Остон Мэттьюс. У хозяев шайбы забросили Шон Монахан и Элиас Линдхольм.

Для «Торонто» эта победа стала четвертой в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари Флэймз» (Калгари, Канада) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 — Маззин (Марнер, Райлли) – 07:46
1:1 — Монахан (Ханифин, Годро) – 32:53  
1:2 — Симмондс (Марнер, Райлли) – 39:28 (5x4)   
1:3 — Мэттьюс (Райлли, Хайман) – 42:42   
2:3 — Линдхольм (Андерссон, Ткачук) – 46:33 (5x4)

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