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Россияне затравили участвовавшего в стычке с Большуновым финна

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Российские поклонники лыжных гонок затравили в Instagram финна Йони Мяки после стычки с Александром Большуновым.

На финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти Мяки подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в финского лыжника. За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована.

Россияне посчитали поступок Большунова оправданным, а также обвинили Мяки в нечестной борьбе.

Ранее тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб поделился мнением об инциденте с участием Большунова.

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