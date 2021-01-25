Россияне затравили участвовавшего в стычке с Большуновым финна

Российские поклонники лыжных гонок затравили в Instagram финна Йони Мяки после стычки с Александром Большуновым.

На финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти Мяки подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в финского лыжника. За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована.

Россияне посчитали поступок Большунова оправданным, а также обвинили Мяки в нечестной борьбе.

Ранее тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб поделился мнением об инциденте с участием Большунова.