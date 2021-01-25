Клопп высказался о вылете «Ливерпуля» из розыгрыша Кубка Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о вылете команды из розыгрыша Кубка Англии после поражения от «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

«Если ты хочешь выиграть здесь, ты должен быть первым во всем, а мы этого не сделали. Мы можем извлечь что-то из этой игры, мы стараемся извлекать уроки из каждого матча. Это была тяжелая игра. Мы очень хотели победить, но сегодня наших усилий было недостаточно», — приводит слова Клоппа «Би-би-си».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о победе над «Ливерпулем».