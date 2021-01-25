Олимпийский чемпион высказался о поведении Большунова

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов высказался о поведении Александра Большунова.

На финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти финский спортсмен Йони Мяки подрезал россиянина. После этого Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в финского лыжника. За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована.

«Лыжный спорт тем и интересен, что сегодня ты на коне и великий, а завтра получил по морде и опустился на землю. Что очень полезно. Тот же Большунов, я уверен, станет теперь ещё больше работать. Чтобы никому не позволить себя остановить», — цитирует Зимятова RT.

Ранее сообщалось, что россияне затравили участвовавшего в стычке с Большуновым финна.