Вяльбе объяснила агрессивное поведение Большунова на финише эстафеты

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о поведении Александра Большунова.

На финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти финский спортсмен Йони Мяки подрезал россиянина. После этого Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в финского лыжника. За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована.

Вяльбе заявила, что причиной агрессивного поведения лыжника является нервное напряжение.

«Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил. Он просто въехал в него. Не стал его трогать», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что россияне затравили участвовавшего в стычке с Большуновым финна.