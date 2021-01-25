Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о сборе команды в Испании

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о сборе команды в испанском Кампоаморе.

«Может быть, визуально мы и меньше стали работать, поскольку уменьшилось количество тренировок. Но по факту нагрузка, в частности, на мышцы, очень высокая, на занятиях требуется постоянная концентрация и много силы, потому что они проходят интенсивно», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА 37 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.