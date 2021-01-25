Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом»

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель. У гостей шайбы забросили Колин Блэквелл и Райан Строум.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 16 из 19 бросков.

«Нью-Йорк» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)