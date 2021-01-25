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Гол Гурьянова помог «Далласу» переиграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» обыграл «Нэвшилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Денис Гурьянов, Роопе Хинц и Джо Павелски. У гостей шайбы забросили Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд.

Голкипер техасского клуба Антон Худобин отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Даллас, США) — «Нэвшилл Предаторз» (Нэвшилл, США) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

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