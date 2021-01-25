«Сент-Луис» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Алекс Иафалло, Карл Грундстрем, Габриэль Виларди, Анже Копитар, Мики Андерсон и Дрю Даути. У хозяев дубль оформил Брэйден Шенн, еще один гол в активе Райана О'Райлли.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)