Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

«Миннесота Уайлд» проиграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор, Брент Бернс и Мэттью Ньето. У хозяев шайбы забросили Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Капризов установил уникальное достижение.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе, США) — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

1:0 — Паризе (Капризов) – 04:11

1:1 — Донато (Лабанк, Карлссон) – 19:02

1:2 — Кейн (Майер, Донато) – 26:39 (5x4)

1:3 — Грегор (Ферраро) – 28:26

2:3 — Бьюгстад (Сперджен, Сутер) – 36:47 (4x4)

3:3 — Фиала (Сутер, Паризе) – 47:20 (5x4)

3:4 — Бернс (Гертл) – 58:12

3:5 — Ньето – 59:31 (en)